DGS tercihleri için aramalar sıklaşmış durumda... On binlerce aday sık sık "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yok. Peki geçmiş dönemlerde nasıl bir süreç yaşandı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.