DGS tercihleri ne zaman başlar? ÖSYM tarih verdi mi?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri hala başlamış değil. Günler geçtikçe adayların beklenti katsayısı daha da artıyor. Hafta sonu tatilinin ardından yeni haftanın ilk günü gözler ÖSYM'de olacak. Peki ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesabından açıklama var mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin en geç 1 hafta içerisinde alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.