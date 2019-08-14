DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzunu ÖSYM yayımladı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin ÖSYM tarafından her an açıklanabilir olması sebebiyle adayların heyecan katsayısı tavan yapmış durumda... Lisans adayları her gün ÖSYM'nin resmi sitesine girerek bir duyuru var mı diye kontrol ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlar?
2019 (DGS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihler için ÖSYM'den bir tarih bekliyor. Lisans adaylarının bugünlerde sıkça yanıt aradığı soru "DGS tercihleri başladı mı?" şeklinde... Peki, tercihler ne zaman alınmaya başlar?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 15 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.