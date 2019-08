DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzunu ÖSYM yayımladı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin ÖSYM tarafından her an açıklanabilir olması sebebiyle adayların heyecan katsayısı tavan yapmış durumda... Lisans adayları her gün ÖSYM'nin resmi sitesine girerek bir duyuru var mı diye kontrol ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlar?