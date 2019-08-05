DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı? DGS tercihleri için aramalar sıklaşmış durumda... On binlerce aday sık sık "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yok. Peki geçmiş dönemlerde nasıl bir süreç yaşandı?