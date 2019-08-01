DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercih işlemleri için gözler ÖSYM'de... DGS sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin tarihi de aratılmaya başlandı. Şu sıralar "DGS kılavuzu ne zaman yayımlanacak?, DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusu ise gündemde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.