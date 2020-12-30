Pratik Bilgiler Dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

Dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

Pratik Bilgiler

Dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

Mutfakta vakit geçirmeyi seven kişiler dibi tutmuş tencereyi temizlemenin zorluklarını iyi bilirler. Dibi saran ve yanan tencereleri temizlemek için bazı püf noktalar vardır. Peki, dibi tutan tencere nasıl temizlenir? Yanmış tencereyi temizleme yöntemleri...

30 Aralık 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Enfes yemekler yapmanın bedeli bazen dibi tutmuş tencereyi temizlemek olabiliyor. Eğer dibi tutan ve yanan tencere nasıl temizlenir merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

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Dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

Dibi tutan tencereyi temizlemek için önce içindeki yemeği boşaltın. Yemeğe yanık kokusu bulaşmamışsa kurtarmanız için bir şansınız olabilir. Daha sonra sıcak tencereyi buz gibi suyun altına tutun. Böylece yanık yemek kalıntıların yüzeyden kalkmasını sağlayacaktır.

Daha sonra 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine isleyen siyah lekeler çıkacak, hem de tencereniz tertemiz olacaktır.

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