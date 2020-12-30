Dibi tutan tencere nasıl temizlenir?

Enfes yemekler yapmanın bedeli bazen dibi tutmuş tencereyi temizlemek olabiliyor. Eğer dibi tutan ve yanan tencere nasıl temizlenir merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

Dibi tutan tencereyi temizlemek için önce içindeki yemeği boşaltın. Yemeğe yanık kokusu bulaşmamışsa kurtarmanız için bir şansınız olabilir. Daha sonra sıcak tencereyi buz gibi suyun altına tutun. Böylece yanık yemek kalıntıların yüzeyden kalkmasını sağlayacaktır.

Daha sonra 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine isleyen siyah lekeler çıkacak, hem de tencereniz tertemiz olacaktır.



