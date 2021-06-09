Türkiye Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021 olarak açıklandı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alımı yapacak. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı  olarak  çalıştırılmak  üzere,  28.06.2007  tarihli  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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