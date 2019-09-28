Didem Balçın: Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı?

Sabah gazetesinin haberine göre; geçen yıl yaptırdığı estetik uygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluşan Didem Balçın, "Arkadaşım, bir güzellik merkezinin ortağı olduğunu söyleyerek beni davet etti. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını! O arkadaşımın merkezin ortağı olmadığını öğrendim. Onunla görüşmüyorum artık" dedi.

'400 BİN TAZMİNAT BEKLİYORUM'

Ünlü oyuncu, "Merkezin bir ay kapatma cezası almasının bir anlamı yok. Ben mağdur oldum. Her önüne gelen estetik merkezi açıyor. Yanan yüzümü düzeltmek için başka doktorlara çok para harcadım. O yüzden tazminat davası açtım. 400 bin liraya yakın tazminat bekliyorum. Alacağım parayı bu şekilde mağdur olanlara bağışlayacağım" şeklinde konuştu.

Didem Balçın, Şişli'deki güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Para cezası verilen merkez, bir ay süreyle kapatılmıştı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Didem Balçın kendisini yakan estetik merkezinin peşini bırakmıyor