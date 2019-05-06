Didem Balçın: Psikolojik destek aldım

Şu sıralar Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, Akşamüstü Kahvesi programına konuk oldu.

Didem Balçın, geçirdiği estetik operasyon sonrası başına gelenleri anlattı. Balçın şu ifadeleri kullandı: "Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri altın iğne uygulamasını yanağımın ortasındaki sivilceme bastıra bastıra yaptı ve iz kaldı."

"Bunun psikolojik boyutu da oldu. Altı ay destek aldım."

Yüzünde yaralar çıkan Balçın, güzellik merkezinde kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenmişti.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi olmuştu.



