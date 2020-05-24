Didem Kınalı: Hiçbir mesleği olmayanlar çok iyi yerlerde

Didem Kınalı, sahnelerin, bayram programlarının aranan isimlerinden biri. Daha küçük yaşta sahnelerin tozunu attırmaya başladı. Her zaman dans etmeyi çok sevdi ve Türkiye’nin en sevilen isimlerinden oldu.

Didem Kınalı'yı kendisine sordum

Didem Kınalı aslında kim?

06.06.1986, İstanbul doğumluyum. İkizler burcuyum baba tarafım Yunanistan Dedeağaçlı. 3 kardeşiz ben ortancayım ve 3 yıl önce babamı akciğer kanserinden kaybettim. Bu yaşıma çok şey sığdırdım diyebilirim.

Hayatını nasıl özetliyor?

Hep çalıştım. Boş durmayı sevmiyorum. İş ev arasındayım herkes gibi...

Didem Kınalı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Ben İstanbulluyum köküm Yunanistan. Yanlış yazmışlardı bunu da düzeltmiş olalım.

Magazin dünyasını nasıl yorumluyor?

Magazin dünyası çok karışık hiçbir mesleği olmayanlar, çok iyi yerlerde, izlenme rekorları kırıyorlar. Dans yok, ses yok ama iyi gidiyorlar enteresan.

Parlak ışıkların altında yatan Didem Kınalı nasıl bir kişiliğe sahip?

İki ayrı hayatım var. Sahnede dünyanın en güzel en seksi en en en'lerinden biri oluyorum. Evde de temizlik hastası, aşçı tam bir ev kadınıyım.

Bir dilek hakkı olsaydı dünyada neyi değiştirmek isterdi?

Kadına ve hayvanlara şiddeti durdururdum.

Gün içinde yaptığı rutin şeyler neler?

Sabah kahvaltıyla başlarım. Sonra evi temizler, köpeğimi gezdiririm. Her gün ortalama iki saat dans çalışması yaparım.

Buzdolabının olmazsa olmazı?

Olmazsa olmaz dediğim yumurta ve çikolata.

Tahammül edemeyeceği şeyler neler?

Yalan! Surat asıklığı ve huzursuz ortamlar.

Favori tatil rotası

Tabii ki bodrum



