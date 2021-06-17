Didem Soydan önceki gün Beauty Eurasia Güzellik Fuarı’nın açılışına katıldı. Oyuncu sevgilisi Burak Deniz’den ayrıldığına dair sorulara "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız" diyerek cevap vermedi.

"UTANIYORUM"

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.



