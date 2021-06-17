Magazin Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf: Bu durumdan utanıyorum

Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf: Bu durumdan utanıyorum

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Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf: Bu durumdan utanıyorum

Bir süredir oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan fuar açılışında görüntülendi. Soydan, kötü alışkanlığı sigarayı bırakmak istediğini söyledi.

17 Haziran 2021, Perşembe 23:53 Son Güncelleme:
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Didem Soydan önceki gün Beauty Eurasia Güzellik Fuarı’nın açılışına katıldı. Oyuncu sevgilisi Burak Deniz’den ayrıldığına dair sorulara "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz, benden laf alamazsınız" diyerek cevap vermedi.

"UTANIYORUM"

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada sigaradan dert yanan Soydan, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigaraya bırakırsam benden iyisi yok" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.


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