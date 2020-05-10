Didem Uzel: Annelik ateşten gömlek

Didem Uzel 2009’da aşk yaşamaya başladığı Selim Sarı ile 2012’de evlenip Amerika’ya yerleşmişti. 2016’da da oğlu Leo Aslan’ı dünyaya getirmişti. 48 yaşındaki eski manken, MAG dergisine ‘Anneler Günü’ röportajı verdi. “Oğlumun hiçbir zaman bakıcısı veya dadısı olmadı. Kendim büyüttüm. A’dan Z’ye her şeyi ile ilgilendim. Üstelik ev işleri için bile yardımcı bir kadın tutmadım. Annelik gerçekten ateşten gömlek giymek gibi” dedi.

Leonardo'dan oğluna!

Didem Uzel şunları anlattı: “Yıllardır herkes oğlumun adına nasıl karar verdiğimi sorup duruyor. Hamile kalmadan önce bu kararı almıştım aslında. Çünkü itiraf etmeliyim ki; Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio’ya çok hayranım. Anne olacağımı öğrenince bebeğim ona benzesin diye Leonardo Di Caprio’nun çocukluk fotoğrafını ekran görüntüsü bile yapmıştım. İşte bu kadar benzedi.” Didem Uzel, Leo Aslan’a kardeş yapmaktan da vazgeçtiklerini söyledi.