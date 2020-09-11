Didim Belediye Başkanı Atabay tutuklandı

İş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı. Atabay, görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı. CHP'li Başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim Belediye Başkanı gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Ahmet Deniz Atabay adliyeye sevk edildi. İşlemleri henüz 10 dakika önce tamamlandı. Tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sosyal medyada ve bazı gazetelerde, Aydın’ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın kendisinden iş isteyen kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddiaları yer almıştı. İçişleri Bakanlığı’nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirmişti.



