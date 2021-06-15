Türkiye Didim Belediye Başkanı’na saldıranlar yakalandı! Sebebi belli oldu…

Didim Belediye Başkanı’na saldıranlar yakalandı! Sebebi belli oldu…

Türkiye

Didim Belediye Başkanı’na saldıranlar yakalandı! Sebebi belli oldu…

Aydın’ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile avukatı Nazmettin Bulut’a saldıran 6 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının belediye tarafından mühürlenen bir otelle ilgili olduğu iddia edildi. Neşet DİŞKAYA/Posta

15 Haziran 2021, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Didim Marina’da bulunan bir restoranda meydana geldi. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

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6 KİŞİ YAKALANDI

Olaydan sonra Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırının belediye tarafından önceki gün işletme ruhsatı olmadığı için mühürlenen bir otel ile ilgili olduğu ileri sürüldü.


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