Didim, Kuşadası ve Bodrum açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında 30 sığınmacı kurtarıldı. Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 22 sığınmacıyı kurtardı. Kuşadası ilçesi Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Kayalık üzerindeki 8 sığınmacı kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 21 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında da sürüklenen lastik bottaki 21 sığınmacı kurtarıldı.

Hüseyin Burnu açıklarında, sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekip, lastik bottaki 21 sığınmacıyı kurtardı.

Limana getirilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

AA







