Dijital dünyada network yönetimi nasıl sağlanır?

Dijital dünyada network yönetiminin başarılı bir şekilde yürütmek isteyen kişiler; deneyimlerini, felsefelerini ve vizyonlarını bağlantılarıyla sürekli olarak ve etkin bir biçimde paylaşmalıdır. Öte yandan dijital dünyanın getirdiği yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olunmalı ve dijital yetenekler sürekli geliştirmelidir. Generali Sigorta’nın İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu, dijital dünyada başarılı bir network yönetimi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Doğru mecraları kullanın

Kullanım amacı ve aktif kullanıcı sayıları göz önüne alındığında iş dünyasının en popüler sosyal medya mecrasının Linkedin olduğunu söyleyebiliriz. 610 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Linkedin’in yüzde 10’luk dilimi yöneticilerden oluşuyor. Linkedin’i ise son zamanlarda hızlı yükselen MyOpportunity takip ediyor. Dolayısıyla dijital dünyada başarılı bir network yönetimi gerçekleştirmek için bu iki büyük mecrayı aktif ve etkin bir biçimde kullanmayı ihmal etmeyin.

Temasınız sadece dijital mecralarla sınırlı kalmasın

Dijital dünyada başarılı network yönetimi için kurduğunuz bağlantıların yanı sıra bu bağlantıların sürdürülebilir ve kalıcı olması büyük önem taşıyor. Öte yandan bağlantılarınız ile olan temasınız sadece dijital mecralarla sınırlı kalmamalı ve reel yaşamda da mümkün olduğu kadar ikili ilişkiler ve iletişim kuvvetlendirilmelidir.

Güncelliğinizi koruyun

Dijital mecralarda başarılı bir network yönetimi için dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise güncelliğinizi korumaktır. Bağlantılarınız ile güçlü bir etkileşim ağı oluşturmak ve onlara hızlı geri dönüşler yapmak sizleri bir adım öne taşıyacaktır.

Büyük bir bilgi kaynağı

Dijital mecralar sayesinde bağlantılarınızın iş hayatlarının yanı sıra sosyal yaşamlarını da yakından takip etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla elde ettiğiniz kapsamlı bilgiler sayesinde ikili ilişkilerinizi daha da güçlendirebilirsiniz.

İlişkilerinizi sosyal yaşamınıza da taşıyın

Güçlü bir network ağının kariyeriniz boyunca sizlere yeni fırsatlar yaratabileceğini unutmayın. Dolayısıyla dijital mecralarda başarılı bir network yönetiminin en büyük başarısı sosyal yaşamınızdaki tutum ve davranışlarınızdan geçiyor. Sizi ağınızdaki kişilerle buluşturacak tüm etkinlik ve organizasyonlara da mümkün olduğunca katılmanız gerekiyor. Kurduğunuz iletişimin kalitesinin ilişkilerinizin kalıcılığını sağlayacağını unutmayın.



