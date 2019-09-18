Dijital tabanlı öğrenme platformu

Metodbox daha keyifli öğrenme süreci, farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve öğrencilerin derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içerikler sunuyor.

Metodbox çocukların neye eğilimi varsa ona uygun testlere, çalışmalara ve oyunlara yönlendiren bir sistem. Öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılması hedefleniyor.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA

Metodbox’ın, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacağını söyleyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek.

Yapay zekanın eğitim alanında kullanılması konusunda öncülük yapıyoruz. Metodbox bu öncülüğümüzün ürünü” dedi. Metodbox’ın Türkiye’de ilk kez uygulandığını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise Türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eğitimini K12 düzeyinde uygulayan ilk eğitim kurumu olduklarına da dikkat çekti.



