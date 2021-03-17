Dijital yaşlılar

Pandemiyle birlikte 65 ile 74 yaş grubu kişilerin dijital teknolojiye olan önyargısı kırıldı. Bunda en büyük etken çocuklar ve torunlar oldu. Evlatlarını görmeden yapamayan anne, baba, dede ve büyükanneler, sadece bir yılda önce görüntülü konuşmayı, ardından sağlık durumlarını takip etmeyi, sonra gazete okumayı, online alışverişi ve bankacılık işlemlerini yapmayı öğrendiler. İstanbul Bilişim Platformu Başkanı Levent Karadağ, “Araştırmalarımıza göre sadece 1 yılda akıllı telefon kullanmaya başlayan yaşlı sayısının en az 1 milyon olduğu görülüyor. 2019 yılında bu kişilerin yüzde 20 olan internet kullanım oranı 2020’de yüzde 50’yi aştı” dedi.

ÖZGÜVEN ARTTI

İşin en güzel tarafının ise yaşlıların pekçok alanda başkalarına bağımlı olma sorunlarının bitmesi olduğunu söyleyen Karadağ, “Özgüvenleri yerine geldi. Sosyalleşememe sıkıntısı yok oldu. Örneğin çevrimiçi platformlarda kendisiyle aynı sorunlardan şikayetçi olan pek çok kişiyle sohpet etme imkanlarına kavuştular” diye konuştu. Geçen yıl Türkiye’de toplam 10 milyon 500 bin adet akıllı telefon satıldı. Özellikle giriş ve orta segment cihazların ciddi bölümü 65 yaş ve üzeri kişiler için alındı.

YALNIZLIK BİTTİ

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da, yaşlıların artık akıllı telefon kullanımının zor olmadığını anladıklarını ifade ederek, “Bağışıklık sistemlerini korumak ve dinç tutmak için evden çıkamayanlar, bu cihazlar sayesinde kendilerini yalnız hissetmedi. Oturdukları yerden çocukları ve diğer yakınlarıyla görüntülü görüştüler. Market alışverişi ve bankacılık işlemleri gibi yüzlerce işin dışarı çıkmadan yapılabildiğini keşfettiler. Akıllı bileklik ve saate karşı ilgileri de çok arttı” diye konuştu.

MOBİSAD üyesi işyerlerinin özellikle yaşlı ve engellilere karşı çok hassas davrandıklarını kaydeden Turnacı, “Çalışanlarımız onların ihtiyaçlarını anlayıp ona göre cihaz öneriyorlar. Siber güvenlik dahil, cihazları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda da eğitim veriyorlar. Gereksiz para israfı yapmalarının da önüne geçiyorlar” dedi. Turnacı ayrıca, akıllı telefondan alınan vergilerin düşürülmesi gerektiğinin de altını çizerek “Bu vergi yükü kayıtdışını tetikliyor. Bu da çok büyük bir ekonomik kayıp demek. Ayrıca telefonda taksit oranları da yaşlılar için esnetilebilir” dedi.

BU UYARILARI NOT EDİN!

En yaygın saldırı yönetimi oltalamadır. Yani size link gönderirler ve tıklamanızı isterler. Hiçbir şekilde bunları tıklamayın çünkü acil bir durumda kurumlar zaten sizi arıyor ve kişisel bilgilerinizi istemiyorlar.

Banka, telefon operatörü, PTT ya da e-Devlet gibi platformlara sitelerin adını yazarak girin. Çünkü sahtekarlar bu sitelerin de sahtelerini yapıyor.

Yüzlerce sahte mobil uygulama var. O nedenle uygulama indirmeden önce altındaki yorumları okuyun ve indirilme sayılarına bakın.

Instagram, Twitter ve Facebook’ta son dönemlerde bir tanıdığınızın ismini kopyalayarak iletişime geçmek de moda oldu. O kişiden emin olmadan yazışmayın.

Güvenilir dijital platformlar haricinde bilmediğiniz sitelerden film indirmeyin.

WhatsApp’tan bilindik bir marka adı görünse de kimden geldiği bilinmeyen mesajları açmayın.

Sağlık Bakanlığı’na aitmiş gibi görünen sahte sitelere de dikkat edin. ‘Aşı randevusu almak için tıklayın’ tuzaklarına düşmeyin.

Aniden gelen indirim ve hediye çeki kazandınız gibi mail ve mesajlara itibar etmeyin.

Güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapın. Siteleri arama motorundan değil, adreslerini girerek açık.

FAYDALI UYGULAMALAR

DOKTORUM

Hastalığınızla ilgili belirtilerinizi girdiğinizde olası sorunlarınızı tek tek sıralayan, mevcut konumunuza göre en yakın doktorları gösteren ve uzmanlarla birebir görüşme de yaptıran bu uygulama aynı zamanda koronavirüs dahil en güncel tıbbi makaleleri de önünüze getiriyor. Uygulama ile hastaneye gitmeden tahlillerinizi de kontrol ettirebiliyorsunuz.

AİLE KONUMU

Özellikle yaşlıların kendilerini daha güvende ve bağımsız hissetmelerini sağlamak için geliştirilen bu uygulama, aile ve tüm yakınlarla sürekli temasta kalmayı sağlıyor. Onların konumları ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler veren uygulamanın sohbet özelliği de var.

BÜYÜTEÇ

10 kata kadar zoom yapabilme özelliğine sahip uygulama, tüm metinler dahil küçük boyutlu her şeyi gözlüksüz görebilmenizi sağlıyor. Bu programla örneğin ilaç reçetelerinizi, cihazlarınızın arkasındaki seri numaralarını ve sözleşme metinlerini kolaylıkla okuyabilirsiniz.

TEAMVIEWER

Bu uygulama ailenizden birilerinin telefonunuza uzaktan erişmesini sağlar. Örneğin bir uygulamayı yükleyemediniz ya da görüntülü konuşmayı başlatamıyorsunuz. O noktada uygulamanızın şifresini belirlediğiniz aile bireyine söylediğinizde dünyanın neresinde olursanız olun cihazınıza ulaşmalarını sağlayıp sorunları gidermelerini isteyebilirsiniz.

KARDİYOGRAF

Kalp atış hızınızı ölçen ve olası bir sorunda uyarı veren bu uygulama sayesinde problemi büyümeden atlatabilirsiniz. Uygulama, ileride sizin ve doktorlarınızın karşılaştırma yapması için önceki ritim ölçülerinizi de kayıtlı tutuyor.

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