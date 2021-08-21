Milli Piyango biletleri ve diğer sayısal oyunları geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi ya da gezici bayilerden giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. Şu an tatil beldelerinde olup fiziki olarak bilet alma ya da şans oyunu kuponunu yatırma imkanı bulamayacak olanlar için dijital satış kanalı en hijyenik çözüm yolu olarak öne çıkıyor. Oyunseverler dijital kanalda Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir.

Üstelik Milli Piyango biletinizi ya da Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarınızı oluştururken istediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Mesela oluşturacağınız kuponda uğurlu sayınızı bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sözgelimi Çılgın Sayısal Loto’da şehrinizin plaka numarası ya da doğum tarihinizi ekleyerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle alacağınız