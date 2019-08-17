Sahil Güvenlik botundaki görevliler, perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Dikili'deki Madra Çayı açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 25'i erkek, 15'i kadın ve 34'ü çocuk olan 74 kaçak göçmen yakalandı. Dikili'nin Bademli açıklarında da aynı gün saat 05.30 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan göçmen topluluğunu fark edildi. Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu, 18'i erkek, 8'i kadın ve 21'i çocuk olan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili'nin Kalem Adası açıklarında da yine perşembe günü kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Kaçakların bulunduğu lastik botu saat 06.30 sıralarında durduran Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Afganistan uyruklu, 11'i erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan 42 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün son olarak saat 07.00 sıralarında, Dikili açıklarında durdurulan lastik botta, 34'ü Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 7'si kadın ve 13 çocuk olan bu topluluk da diğerleri gibi Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. 4 operasyonda yakalanan toplam 202 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA