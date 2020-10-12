Dikkat! Merkür retrosu hem bilgisayarınızı hem cildinizi bozabilir

Medikal astrolojide Merkür solunumu yönetir. Vücudumuzda üç tip solunum vardır. Dış dünya ve akciğerler arasında gerçekleşen hava alışverişi, solunum organları ve hücreler arasındaki alışveriş, hücrelerde besinlerin yakılıp enerji üretilmesi… Solunum üçlüsü iyi çalışırsa hücrelerimiz ve dolayısıyla biz sağlıklı oluruz. Vücut doğru nefes alırsa ve hücreler gerekli enerjiyi üretebilirse zamana karşı koyabiliriz. Kırışıklık, sarkma, leke, yorgun görünüm gibi tüm yaşlılık belirtilerinin kökeninde sorunlu nefes, yetersiz oksijen ve enerji kıtlığı var. Sigara kullanımı gibi faktörler de hem nefesi etkileyerek hem de serbest radikal oluşumunu hızlandırarak kişiyi daha çabuk yaşlandırır. Retro döneminde Merkür solunumu zorlaştırabilir. Covid-19 nedeniyle zorunlu olarak maske kullandığımız şu günlerde zaten solunum konusu bizi zorluyor. Merkür retrosu ile bu zorluk artabilir. Solunumu sadece burun ve ağızdan nefes almak olarak düşünmeyin, en büyük organımız olan cildimizin nefes alması hayati önem taşır.

Merkür 14-28 Ekim arası Akrep burcunda retro harekette olacak, daha sonra Terazi burcuna gerileyecek. Akrep medikal astrolojide toksinlerin ve toksik maddelerin atılımını da yönetir. Vücut doğru ve yeterli nefes alamazsa toksin depolanması artar atılımı yavaşlar. Akrep burcunda retro Merkür toksinleri biriktirip, Terazi burcuna gerilediğinde cilt güzelliğini olumsuz etkileyebilir ve hızla gözle görülür yaşlanma belirtileri oluşturabilir.

Neler yapmalı?

Kalabalık olmayan, sosyal mesafe kuralına uygun, doğayla temas edebileceğiniz yerlerde vakit geçirip bol oksijen alın.

Cilt ve vücut temizliğine önem verin. Temizlenmiş cilt daha sağlıklı nefes alır.

Haftalık peeling ve maske kullanımı her zamankinden daha önemli. Cildin derinlemesine temizlenmeye ihtiyacı olacak.

Cilt yağ salgısını dengeleyici ürünler kullanın. Özellikle yağlı ciltler aşırı yağdan dolayı oksijen almakta zorluk çeker, bu nedenle de erken sarkma problem yaşarlar. Yağ ifrazatı dengeli bir cilt daha kolay nefes alır.

Makyaj ürünlerinizi doğru seçin, gün sonu mutlaka makyajınızı iyice temizleyin. Baz ürün olarak kalın fondötenler, kapatıcılar yerine cildin nefes almasını engellemeyen bb ya da cc kremler tercih edebilirsiniz.

Bu dönem destek olarak oksijen kremleri ve bakımlarını da deneyebilirsiniz.

Sahte parfümlere, alerjik oda kokularına dikkat!

Akrep burcundaki Merkür retrosu, esans alerjenlerini tetikleyebilir. Koku ya da kokulu ürün alacaksanız güvenilir markaları tercih etmeniz önerilir. Bu önerim her zaman için geçerli, ancak bu dönem daha çok dikkat edilmesi yerinde olur.

Eller ve parmaklara yoğun bakım

Sinir ve solunum sistemlerinin dışında Merkür elleri de yönetir. Retro döneminde manikür yapanlara ve yaptıranlara ekstra dikkatli olmalarını öneririm. Özellikle Merkür su elementi olan Akrep burcunda gerilerken, manikür kaynaklı enfeksiyonlara dikkat edilmesi gerek. Zorlu gökyüzü etkilerinin olduğu bu dönemde ellerin biraz şımartılmaya ihtiyacı olacak. Ellere sadece nemlendirici krem değil, derinlemesine bakım yapmanızı öneririm. Ölü hücreleri atmak için kozmetik peeling ve krem kullanabileceğiniz gibi evinizde de pratik şekilde el bakımları hazırlayabilirsiniz.

El Peelingi: Taze sıkılmış limon suyu ve bolca tuz. Bu karışımı ellerinize uygulayın, 2-3 dakika masaj yapın ve ılık suyla durulayın.

El Bakımı: Hindistan cevizi yağını sıvı hale getirip zeytinyağı ile karıştırın, ellerinize masaj yaparak uygulayın. Fazlasını kağıt mendil yardımıyla alın, elleri durulamayın. (Sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)

Cuma akşamına kadar detoks!

Yeniay öncesi uygulanacak detoks kürleri faydalı olur. Özellikle Merkür Akrep burcunda gerilerken yukarıda bahsettiğimiz gibi toksin birikimi yapabilir. Detoks etkili beslenme ile Yeniay’a kendimizi hazırlayabilir, enerjimizi tazeleyebiliriz.

Zorla güzellik yeniayı

16 Ekim Cuma akşamı Terazi burcunda Yeniay gerçekleşecek. Yeniay esnasında Ay cildi yöneten Oğlak burcundaki Satürn ile zorlu dik açıya ilerliyor, Mars ile de sıkıntılı karşıt açısının etkileri devam ediyor. Özellikle cilt ve yüz bölgesine dikkat edilmesi gereken iki haftalık döneme giriyoruz cuma günü. Cilt sorunları ortaya çıkabilir, bu sorunlar estetik dış görünüme gölge düşürebilir. Yeniay öncesi ve sonrası bu dönemde cilt bakımınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Dengeleyici serumlar kullanmak da faydalı olacaktır.







