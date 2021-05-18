Dil okulu öğrencilerine 1 milyon Euro

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin ön kayıt yaptırması gerektiğini söyleyen MaltaVista Genel Müdürü Kubilay Güler, bu bütçenin eğitim için Malta’ya seyahat edecek öğrencilere kuponlar halinde dağıtılacağını söyledi. Kubilay Güler, günlük 10 Euro üzerinden hesaplanan kuponların market, mağaza ve restoranlarda kullanılabileceğini belirtti.