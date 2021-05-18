Dil okulu öğrencilerine 1 milyon Euro
Haziran ayında dil okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olan Malta’da, dil eğitimi almak isteyen öğrencileri teşvik etmek amacıyla toplam 1 milyon Euro bütçe ayrıldı.
18 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin ön kayıt yaptırması gerektiğini söyleyen MaltaVista Genel Müdürü Kubilay Güler, bu bütçenin eğitim için Malta’ya seyahat edecek öğrencilere kuponlar halinde dağıtılacağını söyledi. Kubilay Güler, günlük 10 Euro üzerinden hesaplanan kuponların market, mağaza ve restoranlarda kullanılabileceğini belirtti.