Dilan Çiçek Deniz kilo almaya çalışıyor

2014 Miss Turkey İkincisi Dilan Çiçek Deniz son zamanlarda aşırı zayıflamış, “Blumia mı oldunuz?” sorusuna “Hayır, bazı gıdalara karşı alerjim olduğu ortaya çıktı” yanıtını vermişti.

24 yaşındaki oyuncu önceki akşam ‘Fashion Film Festivali’ne katıldı. Yine bir deri bir kemik görünüyordu.

'Kendimi sağlıklı hissediyorum'

Dilan Çiçek Deniz, “Kendimi sağlıklı hissediyorum. Ama yine de birkaç kilo alsam sanırım daha iyi olur” diye konuştu.

Halil Kalmuk/ POSTA

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