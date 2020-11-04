Dilan Çıtak: Evliliği akışına bıraktık

Çift önceki gün Karaköy’deydi. Dilan Çıtak evliliğe dair “Tam bir karar alıyoruz, aksilik çıkıyor. Artık akışına bıraktık” dedi.

Levent Dörter de “Bir imzalık işimiz var. En güzel anımızda atarız inşallah” diye konuştu.

Levent, “İbrahim Tatlıses’in sizi istemediği doğru mu?” sorusuna yanıt vermedi.







