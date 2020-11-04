Dilan Çıtak: Evliliği akışına bıraktık
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile 20 Eylül’de nikah masasına oturacaktı. Ama düğün ertelendi. // Ali Keser
04 Kasım 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Çift önceki gün Karaköy’deydi. Dilan Çıtak evliliğe dair “Tam bir karar alıyoruz, aksilik çıkıyor. Artık akışına bıraktık” dedi.
Levent Dörter de “Bir imzalık işimiz var. En güzel anımızda atarız inşallah” diye konuştu.
Levent, “İbrahim Tatlıses’in sizi istemediği doğru mu?” sorusuna yanıt vermedi.
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