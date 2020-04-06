Magazin Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandı

Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandı

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Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de corona virüse yakalandı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Dilan Tatlıses, haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır."

Sevgilisi taburcu olmuştu

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de corona virüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.


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