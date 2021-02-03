Magazin Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

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Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

Babası İbrahim Tatlıses’le aralarındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde usta sanatçıyı evinde ağırlamıştı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Her şey çok güzeldi” dedi.

03 Şubat 2021, Çarşamba 08:50 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Babasını ayrımcılıkla suçladığı için araları bozulan genç şarkıcı ile Tatlıses, geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

İbrahim Tatlıses’in, kızını evinde ziyaret ettiği kare, sosyal medyada ses getirmişti. Babasıyla çektirdiği kareyi Instagram hesabında paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, konuyla ilgili sorulara “Arkadaşlar her şey çok güzeldi, iyi akşamlar” yanıtını verdi.

Dilan'a ev vermedi

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

Kırgınlık bitti

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

'Ben kendi paramı kazanıyorum'

Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti:

“Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.”
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