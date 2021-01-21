Dilan Polat, yeni güzellik ve bakım merkezini hizmete açıyor

Dilan Polat, İstanbul Ataşehir'de Türkiye'nin en büyük güzellik ve bakım merkezlerinden birini açıyor. İki markasıyla ülke çapında 40'dan fazla satış noktası olan ve 8 ülkede şubesi bulunan, güzellik ve bakım merkezi sektöründe Avrupa'ya ihracat yapan sayılı firmalar arasında olan Polat, yeni projelerini anlattı.

Projeleri hakkında bilgi veren Dilan Polat, "Önceki ana merkezimizde Ataşehir'deydi ama bu sefer de yakın bir yere taşınıp yine Ataşehir'de 8 katlı 3 bin metrekare plazaya yerleşmeye karar verdik. Hem pandemi süresince sosyal mesafemizi daha iyi koruyabilmek adına hem de artık gelen talebe daha iyi yetişebilmek adına böyle yenilikçi bir hareket yapmaya karar verdik. İki markamızın da genel merkezi olacağı için yaklaşık 90'a yakın kişi burada istihdam edecek. Aynı anda 40'a yakın danışanlarımıza hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

"Biz kadınlar her zaman en iyisini başarabiliriz”

Kadınların her zaman en iyisini başarabildiğini ifade eden Polat, "Zaten bizler bu yola ilk başladığımızda da, bir kadın girişimci olarak birçok devlet kurumundan da almış olduğum destekler sayesinde, hem uygulamalı işlemler yaparken, ürettiğimiz ürünleri ve cihazları Brezilya'dan Tayland'a kadar 28 farklı ülkeye ihraç etmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle markamız yurtdışında inanılmaz derecede rağbet görmekte. Ülkemizde hem sosyal medyayı iyi kullanmamdan kaynaklı bir kitlemin olmasının yanı sıra, yurtdışında da bizim dilimizi bilen bilmeyen kişilerde çok fazla bizlere mesaj atıp, bizi mutlu etmektedir.

Bu merkezimizin de ana amacı, bir çok girişimciye ışık olabilmek, inandıkları hayalleri aslında gerçekleştirmesi için önünde hiçbir engel olamayacağını görebilecek bir hikayeye tanıklık etmeleri için iyi bir fırsat. Gittiğim birçok konferans ve sempozyumda söylediğim bir laf vardır, "Eğer başarmak istiyorsanız, önce adım atmanız gerekiyor. Yoksa sadece oturduğunuz yerden nasıl başardı diye düşünmek gerçekten haksızlık".

İHA