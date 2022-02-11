Türkiye Dilan Sözeri'yi tüm Almanya konuşuyor! Berlin polisi özür diledi

Dilan Sözeri'yi tüm Almanya konuşuyor! Berlin polisi özür diledi

Türkiye

Dilan Sözeri'yi tüm Almanya konuşuyor! Berlin polisi özür diledi

Berlin'de 6 kişi tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan ve tekme tokat dayak yiyen Dilan Sözeri'nin gözyaşları içinde çektiği video büyük yankı uyandırdı. Olayın 'maske tartışması' gibi gösterilerek çarpıtmasının ardından Berlin polisi özür diledi: Hata yaptık! İşte son dakika haberi...

11 Şubat 2022, Cuma 11:13 Son Güncelleme:
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Alman polisi ve medyasının 17 yaşındaki Dilan Sözeri'ye yapılan ırkçı saldırıyı 'maske tartışması' gibi göstererek çarpıtmasının ardından Dilan Sözeri sosyal medya hesabından skandal olayla ilgili tüm gerçeği açıklamıştı. Sabah'tan Mustafa Akbaba'nın haberine göre, Berlin Polisi olayla ilgili gerçeklerin açığa çıkmasının ardından 'Hata yaptık' diyerek özür diledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Berlin'de bindiği tramvayda maskesiz altı ırkçıyı uyardığı için tekme tokat dayak yiyen Dilan Sözeri'nin (17), yaşadığı faşist saldırıyı anlattığı videosu büyük yankı uyandırdı.

Hastane odasından uğradığı saldırıyı tüm detayları ile anlatan Dilan, 'Maske tartışması sonrası gerçekleşen saldırı' şeklinde basın bülteni yayınlayan Berlin Polisi'ne özür diletti.



POLİS 'IRKÇI SALDIRI' İFADESİNİ KULLANDI

İlk basın bildirisinde Dilan'ın maske takmadığını ve uyarılması üzerine tartışma başladığını ifade eden polis, yeni basın bildirisinde, mevcut video görüntüsünün incelendiğinde ve yapılan araştırmada, Dilan'ın tramvaya binerken ve inerken maske taktığını belirtti.

Altı saldırganın çoğunun maskesiz olduğunu aktaran polis, 'Irkçı saldırı' ifadesini de kullandı.

VİDEOYU BİLE ENGELLEDİLER

Görevini savsaklayan, ırkçılığı göz ardı eden polis, suç dosyası kabarık 42, 44 ve 51 yaşlarındaki üç ırkçıyı bir barda yakalamış, kimlik tespiti ve alkol muayenesinden sonra serbest bırakmıştı.

Üçü de alkollü olan saldırganlardan 42 yaşında olanın üzerinde uyuşturucu madde de bulunmuştu. Polis, Dilan'ın yayınladığı videoya bile engelleme getirmişti.

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