Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen Cuma saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu.

Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçelerde evlerine giremeyen vatandaşlar kurulan çadırda gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, yiyecek, içecek ve giyeceğin dağıtıldığı depremzedeler, mahalle ve sokak başlarında ateş yakarak, depremden etkilenen ve dışarıda yaşayan hayvanların ısınmasını sağlıyor.





'Büyük bir üzüntü içindeyiz'

Depremde yaşamını yitiren anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say'ın yakını Yaşar Say, büyük korku ve panik yaşadıklarını kaydederek, "Büyük bir üzüntü acı içerisindeyiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için şükrediyoruz. Gündelik yaşamda kullanabileceğimiz ne varsa devletimiz tarafından verildi, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.





'Hiç eşyamız kalmadı'

Depremde, üç kızı ve eşi yaralanan Mahir Korkut ise evinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldi, bizi yalnız bırakmadılar. Bizlere eşya getirdiler, Allah razı olsun" dedi.





'Kafamıza taşlar düştü'

Mahir Korkut'un kızı Dilara Korkut (13), depremde yaşadıklarını anlatarak, "Eve gelir gelmez banyo yaptım, saçım ıslaktı. O sırada birden sarsıntı oldu. Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı. Ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de ablam içeride kaldık. O sırada taşlar düşmeye başladı, kafamıza taşlar düşmesin diye annem bizi kenara çekti. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen çıktık, evimiz de toprak olduğu için çok sallanıyordu. Depremde korktum, ömrümde böyle deprem yaşamadım. Ekipler sağ olsun çadır verdi, herkesten Allah razı olsun, çadırda yaşıyoruz" dedi.

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