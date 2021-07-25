Alman futbolcu Maximilian Kruse'un Dilara Mardine’ye canlı yayında yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bir anda gündeme oturan olayın ardından pek çok kişi Dilara Mardine kimdir? Maximilian Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kaç yaşında ve aslen nereli? tarzında sorular sormaya başladı…

MAXİMİLİAN KRUSE'UN SEVGİLİSİ DİLARA MARDİNE KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Gözler bugün 33 yaşındaki Alman futbolcu Maximilian Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine’ye çevrildi. Pek çok internet kullanıcısı genç kadın hakkında araştırma yapıyor ancak, internette Maximilian Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine’nin kaç yaşında ve aslen nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Dilara Mardine’nin Max Kruse’nin evlilik teklifini Kürtçe yapmasından dolayı Kürt olduğu tahmin ediliyor. "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapan Dilara Mardine, güzelliği ile dikkat çekerken, sosyal medya hesabında Maximilian Kruse ile olan paylaşımları da bulunuyor.





MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian Kruse 19 Mart 1988 tarihinde Almanya Reinbek’de doğdu, Hamburg’da büyüdü.

Forvet pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu Max Kruse Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynuyor.

Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Werder Bremen ve Wolfsburg, takımlarında da forma giyen Max Kruse, 28 Haziran 2019'da Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşmıştı.Ancak 18 Haziran 2020'de ödenmemiş maaşları gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetti.

6 Ağustos 2020'de Union Berlin'e katıldı ve Bundesliga'ya döndü.



