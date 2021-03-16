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Dilber dudağı tatlısı tarifi ve yapılışı: Dilber dudağı tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Dilber dudağı tatlısı tarifi ve yapılışı: Dilber dudağı tatlısı nasıl yapılır?

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden birisi haline gelen dilber dudağı tatlısı evde yapabileceniz bir tarif. Şerbetli tatlı düşkünleri dilber dudağı tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız dilber dudağı tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

16 Mart 2021, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz dilber dudağı tatlısı tarifi, şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen lezzetlerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için dilber dudağı tatlısı tarifi arıyor ya da dilber dudağı tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dilber dudağı tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

DİLBER DUDAĞI TATLISI TARİFİ

Dilber dudağı tatlısı malzemeleri

  • 5 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İri kıyılmış ceviz
  • Nişasta

Üzeri için:

  • 100 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • Çeyrek limonun suyu

Dilber dudağı tatlısı yapılışı

Şerbeti yapmakla işe başlayın. Bunun için su ve şekeri bir tencerede karıştırıp pişirmeye başlayın. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ilave edin. Altını kısıp 20 dakika daha kaynattığınız şerbetinizi kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp soğuması için kenara koyun. Tatlınızın hamuru için sıvı yağ, yumurta, sirke ve tuzu karıştırın. Kabartma tozunu ve unu ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar doğurun. Hamurdan 24 adet beze elde edin. Bezeleri unlu bir zeminde 1 saat kadar dinlendirin. Dinlenen bezeleri hamur tahtası ya da tezgah üzerinde nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde açın. Hamurlardan 12 tanesini aralarına nişasta serpip üst üste dizin. Hepsini birden 4 milimetre kalınlığında bir yufka olacak şekilde yeniden açın. Diğer 12 bezeye de aynı işlemi uygulayın. Yufkaları yuvarlak bir kalıp yardımıyla kesin. Kestiğiniz yuvarlakların ortasına iri dövülmüş cevizleri yerleştirip D harfi şeklinde kapatın ve tepsiye dizin. Tereyağı ve sıvı yağı küçük bir kapta ısıtıp eritin. Bir fırça yardımıyla tepsiye dizdiğiniz tatlıların üzerine sürün. Fırınınızı 190 dereceye ayarlayıp tatlıların üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine soğuyan şerbetinizi dökün ve çekmesi için bir süre bekleyin.

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