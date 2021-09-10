Diler Türkmen hayatını kaybetti
'Al Baharları' şarkısıyla bilinen 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Diler Türkmen'in, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda ettiği ortaya çıktı.
10 Eylül 2021, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
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1999 yılında 'Al Baharları' şarkısıyla ünlenen ve şarkıyla aynı adı taşıyan albümünü çıkaran Diler Türkmen, yaklaşık 4 gün önce kalp krizi geçirdi. tv100'ün haberine göre; hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diler Türkmen, 1995 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda finale kalmış ve Eurovision Türkiye elemelerinde de finalde yarışmıştır.
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