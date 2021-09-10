Magazin Diler Türkmen hayatını kaybetti

Diler Türkmen hayatını kaybetti

Magazin

Diler Türkmen hayatını kaybetti

'Al Baharları' şarkısıyla bilinen 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Diler Türkmen'in, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda ettiği ortaya çıktı.

10 Eylül 2021, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1999 yılında 'Al Baharları' şarkısıyla ünlenen ve şarkıyla aynı adı taşıyan albümünü çıkaran Diler Türkmen, yaklaşık 4 gün önce kalp krizi geçirdi. tv100'ün haberine göre; hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diler Türkmen, 1995 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda finale kalmış ve Eurovision Türkiye elemelerinde de finalde yarışmıştır.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Zeki Müren'li reklam gerçeği
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
İdo tamam, Lider olmamış
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
6 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
6 Eylül haftasına astrolojik bakış: Yenileniyoruz
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Muhteşemdiniz
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cindy Crawford 29 yıl sonra aynı ikonik pozunu verdi