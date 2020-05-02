Din, sağlık demektir

Bilirsiniz ruh ile beden arasında çok sıkı ilişki vardır. Hasta olan bir insan, huzurlu yaşayış imkanlarını bulamaz, toplum içinde görevlerini yapamaz. Mü’min olarak da kulluk görevlerini gereği ile yerine getiremez. Şükründe, ibadetinde kusurlu olur.

İradesi zayıftır

Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda çalışmak sağlık ister. Hasta olan insanın iradesi zayıftır, sinirleri bozuktur. Bunun için Kur’an-ı Kerim’de, beğenilen, seçilen iyi insan için ahlakının sağlamlığı ile birlikte vücudunun sıhhatli ve kuvvetli olması istenir.

Biz sorumluyuz

Vücudumuzu tehlikeye atacak şeylerden korumakla görevliyiz. Vücudun sağlığı ilahi bir emanettir. Sağlığımıza dikkat etmezsek ahirette sorumlu olacağız. Orada sorulacak sorulardan biri de verilen sağlığı nerede kullandığımızdır.

Büyülere kulak asmayın

Zamanımızda diğer ilimler gibi tıp da çok gelişmiştir. Birçok tehlikeli hastalığın yeni ilaçları ve tedavi usulleri bulunmuştur. Bunlar varken, büyülere başvurmak Peygamberimizin tavsiyelerine, İslamın ruhuna ve teamülüne uymaz.

Peygamberimizin bazı hastalara yaptığı dualar daralan gönüle şifa olur. Hastanın iyi olması için türbeden medet ummak, horoz ve hayvan kesmek, kötülükten korunmak için kurşun dökmek, Müslüman’ın aklının almayacağı işlerdir.



