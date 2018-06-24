Diplomalarını aileleri verdi

SANKO Koleji ile SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı. Okulda düzenlenen törene, Gaziantep Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner Dağlı, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyesi Murat Güneri, veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

'GURURLANDIRDILAR'

Genel Müdür Melike Toklucu, eğitimin beşeri sermaye oluşturamadığı durumda toplumun geriye gideceğini söyledi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra özel beceri, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek ortamlar sunarak sanat ve spor alanlarında da başarılı olmalarını sağladıklarını belirten Melike Toklucu, "Ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel, sportif ve sanatsal alanlarda katıldıkları tüm yarışmalarda üstün başarılar elde eden öğrencilerimiz, Gaziantep'ive Türkiye'yi gururlandırdılar" dedi.

Öğrencilere kendilerine doğru hedefler belirlemelerini, bu hedefe ulaşmada aldıkları eğitimin, irade, azim ve kararlılıklarının yol gösterici olacağını anlatan Melike Toklucu şöyle devam etti:

"Sevgili öğrencilerim; sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak, çağdaş eğitim ve öğretim içinde yetiştirdik, müspet ilmin ışığı ile donattık. Sizlerin de bu ışığı takip edeceğinize inancım tam. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

DHA