Diriliş Ertuğrul'un 137. bölümü haftaya çarşamba ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Alıncak bir kez daha Kayı obasına baskın yapıyor. Amaç Kayı obasını yok etmek...

Beypolat Bey de hala Alıncak'la iş birliği içerisinde ve ailesi bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Ertuğrul Bey ise Alıncak'ın işini bitirmek için yeni bir plan içerisinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?