Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul'un bitişine artık son 3 hafta... Daha sonra yepyeni maceralar ekrana gelecek. Yayınlanan son fragmanda ise Ertuğrul Bey büyük cenk için hazırlık yapıyor. BU sırada Sırma Hatun boş durmuyor ve Ertuğrul Bey'i alt etmenin planını yapıp harekete geçiyor.

Arık Buka ise mektup yazıp hain planlarını devreye sokmaya çalışıyor. İkili daha sonra savaş alanında karşı karşıya geliyor. Bakalım kim galip gelecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.

Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey’i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka’nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?