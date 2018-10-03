Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı...
Yine bir çarşamba günü ve 'Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı?' sorusu gündemde... Dizinin hala ne zaman başlayacağının belli olmaması diziyi takip edelerin bu soruyu yöneltmesine sebep olurken TRT 1 yayın akışı merak ediliyor.
Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Dizinin fanları bu soruyu sorarak internette arama yapıyorlar. Ayrıyeten dizinin TRT 1'de yayınlanması sebebiyle TRT 1 yayın akışı da araştırılıyor. Yeni sezon tanıtımının ise hala yayınlanmaması kafalarda soru işareti bırakırken diziyle ilgili tek bilinen ise Hande Soral'ın projeye dahil olduğu...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında kanaldan yapılan bir açıklama yok. Dizi geçen sezon 25 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin başlangıç tarihi olarak ekim ayının ortalarını işaret etti. Projenin bu sezon 17 Ekim Çarşamba günü ekrana geleceği bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yalaza
08:40 1'de Bugün
08:50 Böyle Bitmesin
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Leyla ile Mecnun
16:50 Ege'nin Hamsisi
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"
22:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:00 Türk Sineması "Çocuklar"
01:55 Böyle Bitmesin
03:45 Ege'nin Hamsisi