Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı...

Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Dizinin fanları bu soruyu sorarak internette arama yapıyorlar. Ayrıyeten dizinin TRT 1'de yayınlanması sebebiyle TRT 1 yayın akışı da araştırılıyor. Yeni sezon tanıtımının ise hala yayınlanmaması kafalarda soru işareti bırakırken diziyle ilgili tek bilinen ise Hande Soral'ın projeye dahil olduğu...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında kanaldan yapılan bir açıklama yok. Dizi geçen sezon 25 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin başlangıç tarihi olarak ekim ayının ortalarını işaret etti. Projenin bu sezon 17 Ekim Çarşamba günü ekrana geleceği bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Yalaza

08:40 1'de Bugün

08:50 Böyle Bitmesin

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 1'de Bugün

14:55 Leyla ile Mecnun

16:50 Ege'nin Hamsisi

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"

22:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Türk Sineması "Çocuklar"

01:55 Böyle Bitmesin

03:45 Ege'nin Hamsisi



