Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Eruğrul dizisine oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.