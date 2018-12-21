Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Eruğrul dizisine güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oldu

21 Aralık 2018, Cuma 13:15
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Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Eruğrul dizisine oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.

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