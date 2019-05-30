5 Sezondur ekrana gelen Diriliş Ertuğrul sezon finali yaptı. Dizinin sezon finali ilgi görürken son bölümde neler yaşandığı merak edilmeye başlandı. İşte 150. bölümle ilgili ayrıntılar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı. Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendine safına çeken Sırma, Taşkın Bey'i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu farkeden İlbilge Gündoğdu Bey'den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey'i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han'a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu'da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmişti.Acaba Ertuğrul Bey,Anadolu'da verilecek büyük İstiklal cenginin önündeki en büyük engel olan bu ihaneti deşifre edebilecek mi?

Berke Han'ın turumu ne olacak? Umur obasında çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkan Sırma şimdi ne yapacak? Töreye muhalefeti ve Türk onlarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat'ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma'yı da tek kalemde silecek mi yoksa af mı edecek ? Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi İlbilge ve Ertuğrul evlenecek mi?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor. Bu sezon Diriliş Ertuğrul kasım hayatında başlamıştı. Diriliş Osman'ın ekim ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ: OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun

Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey