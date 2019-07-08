Diriliş Osman dizisinin yayın kanalı belli oldu. TRT 1'’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman, yayın hayatına farklı bir kanalda devam edecek. Peki, Diriliş Osman yeni sezonda hangi kanalda olacak? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili detaylar…

Başrolünde Burak Özçivit’in olduğu Diriliş Osman dizisi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayın kanalını açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.