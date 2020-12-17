Dirt 5 inceleme – Heyecanı yüksek yarışlar için ilk adımı atın

DiRT 5 sadece ralli ile ilgili bir oyun olmadığı için hemen hemen her yüzeyde yarışabilirsiniz. Çok sayıda yüzey olmakla birlikte araç sınıfları da bir o kadar zengin. Asfalt, toprak, çamur, kar hatta buzun üstünde yarışabilirsiniz. Arabalar her yüzeyde farklı tutuş ve performans sergileyeceği için kendilerine özgü yol tutuşları oluyor. DiRT 5, hem eski hem de yeni döneme ait birçok lisanslı araçla geliyor. Cross Raid araçlarından tutun Formula Off-Road araçlarına kadar oyuna eklenmiş. İçlerinde Ford, Mitsubishi, Volkswagen gibi markaların araçları da bulunuyor.

Oyun içinde 10 ülkeye yayılmış 70’in üzerinde pist var. Codemasters, oyun içinde dinamik hava özelliğini kullanarak gündüzden geceye geçişi eklemiş ve her şeyin göze daha güzel gelmesini sağlamış. Oyunculara farklı ortam sağlamak adına Güney Afrika, İtalya, Norveç ve New York gibi yerlerle zenginleştirilmiş. Kariyer modunda kullanıcıların çok sevdiği Gymkhana modu da mevcut. Gymkhana, belirli bir süre içinde pistte yaptığınız donut vb. hareketler ile puan topladığınız aktivitenin adı.

Kariyer modu DiRT 5’in en çok oynanan modu olabilir. Her oyundaki kariyer modu gibi burada da en iyisi olmak için yarışıyor ve çeşitli zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Yarış sonunda sıralamanız ne kadar yüksekse o kadar deneyim puanı ve para kazanıyorsunuz. Aslında standart bir kariyer modu diyebiliriz. Her oyunda XP ve para kazanıyorsunuz ama yarış içindeki mücadeleleri tamamlarsanız kazanacağınız ödüller katlanabiliyor.

Oyundaki en büyük eksi yapay zeka olabilir. Birden fazla rakiple ya da zorluğu arttırmanıza rağmen her yarış sanki ötekinin aynısı gibi gelebiliyor. Yapay zeka sizi virajlarda zorlamak ya da önünüze kırmak gibi agresif hareketler yapmak yerine sağ şeridi kullanan, yeni ehliyet sahibi biri gibi araba sürüyor. 2020 yılında yapay zekalı araçların dümdüz duvara toslaması ya da en üst zorlukta bile sizi zorlamaması bence olmaması gereken bir durum.

Yapay zeka işlerin biraz tadını kaçırsa da DiRT 5’in kendine has arcade araba sürme mekanikleri oyun oynamayı zevkli hale getiriyor. Gymkhana modunda drift yapmak, arabaları kaydırmak kolay olduğu için oldukça eğlenceli olabiliyor. Bazı arabaların diğerlerinden daha farklı ve kullanımı zor olduğunu hissedebilirsiniz ama genel olarak aralarında uçurum yok. Sadece hava koşullarından dolayı farklılık olabilir, özellikle buzlu yüzeyde.

Sonuca bağlayacak olursak

DiRT 5, içerisinde farklı ülkeler ve yeterli derece de lisanslı araba bulunduran oynaması zevkli arcade yarış oyunu. Yarış oyunlarıyla çok arası olmayan ama arada oynamak isteyen kişilerin seveceğini düşünüyorum. Çünkü mekanikleri ve güzel grafikleri sayesinde kullanıcıları etkileyebiliyor. Hem de bütçe dostu olduğunu eklemekte fayda var.

DiRT 5’i Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore üzerinden 78 TL gibi avantajlı bir fiyata satın alabilirsiniz. Türk Telekom internet faturasına 12 aya varan taksit imkanı da sunuyor.

Artıları

Eğlenceli sürüş mekanikleri

Güzel grafikler

Dinamik hava

Gymkhana modu





Eksileri

AI maalesef yeterli değil

Kariyer modu biraz daha farklı olabilirdi







