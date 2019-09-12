Diş ağrısına evde tedavi yöntemleri

Düzenli bir tuzlu su ile durulama ve soğuk kompres uygulaması tipik olarak küçük tahrişleri giderebilir, ancak daha ciddi diş ağrısı diş hekiminin müdahalesini gerektirebilir. Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize danışın. Belirtilerinizi hafifletmek ve gelecekteki ağrıyı nasıl önleyeceğiniz konusunda yol gösterici olabilirler. Diş ağrısına ne iyi gelir, diş ağrısına kesin çözüm, diş ağrısı evde nasıl tedavi edilir gibi birçok soruya cevap niteliğinde olacak yöntemleri bir araya getirdik.

Hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel maddelerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durum varsa, aşağıdaki çarelerden herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle de konuşmalısınız.





DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

TUZLU SU GARGARASI

Birçok insan için, tuzlu su ile durulama etkili bir ilk tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek yiyecek parçacıklarını ve kalıntıları gevşetmeye yardımcı olabilir. Diş ağrısında tuzlu su yöntemi ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve ağız yaralarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu yöntemi kullanmak için 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın.

HİDROJEN PEROKSİT İLE DURULAMA

Bir hidrojen peroksit durulaması ayrıca ağrı ve iltihabın hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, hidrojen peroksit plak azaltmak ve kanayan dişetlerini iyileşebilir.

Hidrojen peroksidi uygun şekilde sulandırdığınızdan emin olun. Bunu yapmak için, yüzde 3 hidrojen peroksiti eşit parça suyla karıştırın ve gargara olarak kullanın.

NANE ÇAYI

Nane çayı poşetleri ağrıyı hafifletmek ve hassas diş etlerini yatıştırmak için kullanılabilir.

Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşetini etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumaya bırakın. Hala biraz ılık olmalı.

Ayrıca, alanları değiştirebilir ve bölgeyi sıcak tutmak yerine soğutmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşetini dondurucuya birkaç dakika soğutun ve ardından torbayı dişinize uygulayın.

VANİLYA ÖZÜ

Vanilya özü , ağrıyı gidermeye yardımcı olabilecek alkol içerir. Kanıtlanmış antioksidan özellikleri de etkili bir şifacı yapar.

Bunu kullanmak için parmağınıza veya bir pamuk topuna az miktarda vanilya özü ekleyin. Doğrudan etkilenen bölgeye günde birkaç kez uygulayın.

DİĞER DOĞAL İLAÇLAR

Aşağıdaki çareleri evde yapabilirsiniz, ancak malzemeleri tedarik etmeniz gerekebilir. Tüm ürünleri marketlerden satın alabilirsiniz. Ağzınız, dişleriniz ve diş etleriniz şu anda büyük olasılıkla hassastır, bu nedenle bu malzemeleri saygın bir üreticiden satın almak özellikle önemlidir. Bu durum potansiyel tahriş riskinizi azaltabilir.

KARANFİL

Karanfil tarih boyunca diş ağrılarını tedavi etmek için kullanılmıştır, çünkü yağ ağrıları etkili bir şekilde uyuşturur ve azaltır . Doğal bir antiseptik olan öjenol içerir.

Bu yaklaşımı kullanmak için, bir pamuk topunun üzerine az miktarda karanfil yağı dökün ve etkilenen bölgeye uygulayın. Karanfil yağını, zeytinyağı veya su gibi birkaç damla taşıyıcı yağ ile seyreltmek isteyebilirsiniz. Bunu günde birkaç kez yapın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyebilir ve gargara yapabilirsiniz.

GUAVA YAPRAKLARI

Guava yaprakları, yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilecek antienflamatuar özelliklere sahiptir. Onlar ayrıca sahipantimikrobiyal ağız bakımında yardımcı olacak bileşenler içerir.

Bunu kullanmak için, taze guava yaprakları çiğneyin veya bir gargara yapmak için kaynar suya ezilmiş guava yaprakları ekleyin.

BUĞDAY ÇİMİ

Buğday çimi sayısız iyileştirici özelliklere sahiptir. vücudunuzdaki iltihabı azaltmanın yanı sıra dişlerinize oluşan iltihabında azalmasına yardımcı olur. Yüksek klorofil içeriği bakteri ile de savaşabilir.

Buğday çimini, gargara olarak kullanın.

KEKİK

Kekiğin içerisinde güçlü antibakteriyel ve antioksidan vardır.

Bunu kullanmak için, pamuklu bir bilye birkaç damla kekik esans yağı ve birkaç damla su dökün. Yağı su ile seyreltdikten sonra, etkilenen bölgeye uygulayın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla yağ ekleyebilir ve gargara yapabilirsiniz.

DİŞÇİNİZE GÖRÜNÜN

Diş ağrısını doğal tedavi yöntemlerinin hepsine denemenize rağmen azaltamadıysanız dişçinize görünmenizi tavsiye ederiz. Ağrıya dayanamayacak haldeyseniz dişçiye gidene kadar ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, diş hekiminize de başvurmalısınız:

Ateş

Nefes alma veya yutma sorunu

Bir veya iki günden fazla süren genel ağrı

Şişme

Isırdığın zaman acı

Anormal kırmızı diş etleri

Kötü tatma tahliyesi veya irin



