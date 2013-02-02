Diş çekiminden sonra bunlara dikkat!

Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu son çare olarak uygulanan diş çekim işleminden önce ve sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri aktardı:

Diş çekimi kanal tedavisinin yeterli olmadığı dişlerde, zamanında düşmeyen süt dişlerinde, tehlikeli yirmilik dişler, tam sürmemiş gömük dişler, herhangi bir darbe sonucu kırılmış dişlerde ve ortodontik tedaviye destek amaçlı olarak yapılmaktadır. Fakat tedavi edilebilecek durumdaki hiçbir diş çekilmemelidir.

Diş çekiminden önce ve sonra hastaların dikkat etmesi gereken noktaları ise şu şeklide sıralayabiliriz:

-Öncelikle diş çekimi öncesinde hekim tarafından verilen ilaçlar kullanılmalıdır. Diş çekiminden önce hasta şeker, yüksek tansiyon, kalp gibi rahatsızlıkları varsa bu rahatsızlıklarını diş hekimine bildirmelidir. Hasta mümkünse dişlerini fırçalamalı, ağızdaki bakteri oranını azaltmak için de antiseptikli suyla ağız çalkalanmalıdır.





-Diş çekimi yapılacak kişi sakin davranmalı diş hekimi korkusu yaşıyorsa da bunu diş hekimi ile paylaşmalıdır. Günümüzde diş hekimi korkusu aşılmaya çalışılsa da birçok hasta tarafından bu korku yaşanabilmektedir. Fakat hasta diş hekimine konu hakkından bilgi verirse bu korku konuşularak da aşılabilir. Eğer hasta korkusunu aşamıyorsa genel anestezi altında da çekim yapılabilir.

BUNLARA DİKKAT!

—Diş hekiminin yaranın üzerine koymuş olduğu tampon hemen atılmamalı en az 25-30 dakika boş kalan bölge üzerinde tutulmalıdır.

—Tampon atıldıktan sonra yerine yeni tampon mümkünse konulmamalıdır. Yaranın üzerinde oluşan kan pıhtısının dağılmaması için bu gereklidir. Tamponu sık değiştirirseniz pıhtının oluşmasını engellersiniz. Pıhtı, çekim boşluğunu doğal bir tampon gibi kapatacak ve boşluğun ilerde kemik yapıyla dolması için gerekli hazırlığı yapacaktır. Pıhtının oluşması engellenir ya da pıhtı koparılırsa yara iyileşmesi bozulur ve ağrılı bir süreç başlar.

—Ağız suyla çalkalanmamalıdır.

—Çekimden sonra hemen bir şey yenmemeli, en az iki saat beklenmelidir. Süre bittikten sonra hasta ılık yiyecek ve içecekler tercih etmeli soğuk ve sıcak besinlerden kaçınmalıdır.

—24 saat sigara ve alkol kullanmamalıdır. Bu durum yaranın iltihap kapmasına neden olabilir.

—Diş çekimimden sonra oluşan boş bölge dil ile oynanmamalı, yaralı bölgede oluşan kan emilerek tükürülmemelidir.

—Diş çekiminin yapıldığı bölge el ile dokunulmamalıdır. Yara doğrudan mikrop kapabilir.

—Diş çekimi sonrasında kanama ara ara devam edebilir. Bu durum yaklaşık 6 ila 24 saat arasında devam eder, aşırı kanama varsa hekim ile mutlaka görüşülmelidir.

—Diş çekimi sonrasında ağrı için kullanılacak ağrı kesici hekime danışılmadan kullanılmalıdır.

—Yara içinde oluşabilecek yemek artıkları bölgede bakteri oluşumunu sağlayabilir. Çekimden 24 saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşça fırçalanmalıdır. Ilık tuzlu su ile gargara yapılabilir.

—Diş çekiminden bir gün sonrasında normal ağız bakımı tedavilerine devam edilebilir. Fakat bu bölge fırçalanırken dikkatli olunmalıdır.

—Eğer yüzünüzde şişme, aşırı ağrı, 24 saati geçen kanama hali ağızda oluşan kötü bir lezzet ve koku olursa mutlaka gecikmeden diş hekiminize başvurulmalıdır.

Ağızda oluşan diş kayıpları çeşitli sindirim bozukluklarına neden olmaktadır. Bu sebeple daha sonra hekimin uygun gördüğü implant, köprü ve protez gibi diş tedavilerinden biri hastaya uygulanabilir.