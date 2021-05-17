Türkiye Diş hekimini tecavüz iddiasıyla feci şekilde dövdüler, her şey iftira çıktı!

Diş hekimini tecavüz iddiasıyla feci şekilde dövdüler, her şey iftira çıktı!

Türkiye

Diş hekimini tecavüz iddiasıyla feci şekilde dövdüler, her şey iftira çıktı!

İstanbul Kadıköy'de diş hekiminin yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen 'Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın' diye bağırmaya başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar binaya gelip diş hekimini tekme tokat dövdü. Ancak polis incelemesinde olayın iftira olduğu ortaya çıktı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 08:02 Son Güncelleme:
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 İstanbul’da diş hekimi İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.’nin tecavüz iddiası üzerine sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polisin yaptığı araştırmada, M.S.’nin, İ.B.’ye iftira attığı ortaya çıktı.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde dün bir binanın terasındaki kadın, “Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın” diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.’nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Olayı duyanlar, İ.B.’yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEK

İ.B., M.S.’nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, “Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor” dedi. Polis, yaptığı araştırmada, M.S.’nin yalan söyleyerek İ.B.,’ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.’nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.


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