Türkiye Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

Türkiye

Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir depreminde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Aslı ve Zarife'nin ellerinde tıbbi eldiven vardı.

03 Kasım 2020, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Ellerinde tıbbi eldiven vardı 

Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi. Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

"Kızım' diye feryat etti  

Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

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