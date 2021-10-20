Diş tedavisi için gittiği klinikte "Hollywood dişi yapalım" diyen doktorların yanlış tedavisiyle adeta hayatı kararan iş insanı M.Z.A. hem savcılığın kapısını çaldı suç duyurusunda bulundu, hem de mahkemeye giderek tazminat davası açtı. İnsanların sürekli dişlerine ve burnuna bakıp sorular sorduğunu ve kendini çirkin hissettiğini belirten iş insanı, "Ağzımı açamıyorum. Gülünç duruma düştüm. Çevremin alay konusu oldum. Komik lakaplar takıldı" dedi. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberi...

İş insanı M.Z.A. diş hastalıklarının tedavi edilmesi için birçok şubesi bulunan özel bir diş kliniğinin İstanbul Kartal'daki şubesine gitti. Doktorlar şekil bozukluğu da olduğunu söyleyip onun için de "Hollywood dişi yapalım dedi" ve 43 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Ancak M.Z.A. anlaşmayı yaptığına yapacağına pişman oldu.

DOKTORLAR İŞLEMİN HATALI YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

İddiaya göre M.Z.A.'nın şikayetleri için ameliyat işlemi uygulayan doktorlar iş insanının sorunlarını gidermek bir yana dişlerini eski halinden daha da kötü yaptı. Burnunda da şekil bozukluğu oluşturdu. Şikayetini dile getiren M.Z.A.'ya doktorlar hatalı işlem yaptıklarını ancak ek ödeme yapılması gerekeceği nedeniyle düzeltemeyeceklerini söylediler. Farklı dişçilerin de kapısını çalan talihsiz adama başka doktorlar da işleminin hatalı yapıldığını söyledi. Müdahale edilmezse yeni sorunlar doğuracağını ekledi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Duydukları karşısında şoke olan M.Z.A. operasyonu yapan doktorların kapısını yeniden çaldı. Bu kez ameliyatın hatasız yapıldığı, iyileşmenin uzun sürdüğü yanıtını aldı. Doktorların kendisini oyaladığını anlayan M.Z.A. avukatı Berk Bahadır aracılığı ile adliyenin yolunu tuttu. Hem suç duyurusunda bulundu, hem de tazminat davası açtı.

"AÇIKLIK NEDENİYLE MİKROP KAPMA RİSKİ VAR"

Hatalı ameliyat neticesinde maddi manevi zarara uğradığını söyleyen M.Z.A., insanların sürekli dişlerine bakıp sorular sorduğunu ve kendini çirkin hissettiğini belirtti. Konuşmada ve gülmede zorluk yaşadığını anlatan mağdur adam, dişlerinin kötü göründüğünü dahası diş eti ile dişlerinin arasında açıklık olması nedeniyle mikrop kapma riskinin olduğunu kaydetti. Hayatının oldukça zorlaştığını belirten iş insanı, implant, diş eti ve diş kaplama ameliyatını yapan 3 doktorun "yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜM, KOMİK LAKAPLAR TAKILDI"

Savcılık doktorlar hakkında soruşturma başlatırken mahkemenin de kapısını çalan M.Z.A., diş sorunları için gittiği klinikte kendisine damağında kist ve erime olduğu, damak tutmayacağı için implant yapılacağı bilgisi verildiğini anlattı. 4 implantın yanlış açılarda takıldığını, implantın üzerine takma diş takıldığını anlatan adam, diş eti çekilmeleri yaşadığını ve ön iki köpek dişinin de hatalı kesilip kötü bir görünüm oluştuğunu belirtti. "Artık ağzımı açamıyorum. Gülünç duruma düştüm. Çevremin alay konusu oldum. Komik lakaplar takıldı" diyerek 30 bin liralık maddi-manevi tazminat talep etti.

"HOLLYWOOD DİŞİ DEDİLER KÖPEK DİŞLERİNİ KESTİLER"

M.Z.A. dilekçesinde ve savcılıktaki ifadesinde yaşadığı telafisi imkansız sürecin kendisinde bıraktığı yaraları anlatırken avukatı Berk Bahadır SABAH'a konuştu. Müvekkilinin kist problemi nedeniyle implanta yönlendirildiğini dahası Hollywood dişi yapılarak her şeyin güzel olacağına dair vaat verilip köpek dişlerinin kesildiğini söyleyen Bahadır, "Vatandaşlar hasta hakları konusunda haklarının bir kısmını bilmekle beraber haklarını ararken davaları kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Tıp hususundaki davalar uzmanlık alanı gerektiren alanlar olup bu davalarda işin uzmanı avukatlar ile çalışmalarını tavsiye ederim. Somut davalarla ilgili açılan davalar kazanılmaktadır" dedi.

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