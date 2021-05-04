Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz dakikalarda Sony'nin blog sitesi üzerinden PlayStation ile Discord'un anlaştığını duyurdu.

Jim Ryan açıklamasında, "140 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan iletişim hizmeti Discord ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız Discord ve PlayStation deneyimlerini konsol ve mobil cihazlara getirerek insanların daha rahat iletişim kurmalarına ve eğlenmelerine olanak sağlamak" dedi.

Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı. Geçtiğimiz Microsoft'un Discord'u 10 milyar dolara satın almak istediği ortaya çıkmıştı ancak bir süre sonra Discord'un bu satın alım ile ilgilenmediği ortaya çıktı.



