Türkiye Dişini çeken hekimi bıçaklayan sanık tahliye oldu

Dişini çeken hekimi bıçaklayan sanık tahliye oldu

Türkiye

Dişini çeken hekimi bıçaklayan sanık tahliye oldu

Bursa'da dişini çekerken hekimi bıçakla yaralayan M.D.'nin 11 yıl 8 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Bıçaklama eylemine devam etmemiş olması sebebiyle sanığın cezası 6 yıl 3 aya indirildi. M.D. bu kararla tahliye edildi.

19 Ocak 2021, Salı 15:14 Son Güncelleme:
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Geçen yıl Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kamu görevlisine karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık M. D.’nin (20) davasında taraflar İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Müşteki avukatının itirazını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatı Erdal Yıldız’ın istinaf başvurusunu kabul etti.

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"Doktora zarar vermek isteseydim eylemime devam ederdim"

İstinaf Mahkemesi'nde tekrar yapılan duruşmada çok pişman olduğunu belirten sanık M.D., "Doktor dişimi çekerken ağrıdığını söyledim, tepki gösterdim. O devam edince yattığım yerden başımda duran doktora bıçağı salladım. Doktoru yaralamak ya da öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sonradan şok oldum, pişman oldum. Doktorun başında bekledim, yanımızdaki hemşire odadan çıktı. Doktora zarar vermek isteseydim, o sırada eylemime devam eder, zarar verebilirdim. Doktor otururken vurmadım, bana hakaret etmedi, aramızda bir konuşma geçmedi” dedi.

"Çekim sırasında değil hekim masasında otururken bıçaklandım" 

Mağdur diş hekimi H. G. ise sanığın diş çekimi işleminden sonra kendisini bıçakladığını ifade ederek, "Çekim sırasında değil ben hekim masasına oturduğumda bıçaklandım. 'Kalbimden bıçaklandım' diye bağırınca hemşire güvenliği çağırmak için odadan çıktı. O sırada yaklaşık 5 dakika odada yalnız kalmış olabiliriz, tekrar bıçaklamamış olabilir” diye konuştu. Savcı, "olay kasten öldürmeye teşebbüs değil; yaralamadır" dedi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın her ne kadar kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılsa da doktorda tek bıçak darbesi oluşu, sanığın eylemine devam edebilecek durumda olmasına rağmen devam etmemesi, olaydan sonra doktora tıbbi müdahaleyi engellemediği ve diğer kişilere karşı olumsuz bir tavırda ve hamlede bulunmamasını göz önünde bulundurularak, "yaralama" suçundan hüküm kurularak tahliyesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezasının kaldırılarak "ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmetti. Ayrıca sanığın iki yıldır tutuklu bulunmasını göz önüne olan heyet, sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Önceki yıl Eylül ayında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen olayda, şüpheli M. D., dişini çektirmek için gittiği hastanede canını acıttığını ileri sürdüğü hekim H. G.’yi göğsünden bıçaklayarak yaralamıştı.

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