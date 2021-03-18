Dışişleri Bakanlığı, Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz