Son dakika... Dışişeleri Bakanlığı'ndan HDP açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili bazı ülkelerden yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
18 Mart 2021, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz