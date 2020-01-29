Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.

29 Ocak 2020, Çarşamba 23:01 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio'nun telefonda görüşmesinde, Libya ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

AA

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